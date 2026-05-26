Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό του 67χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος την Κυριακή 24 Μαΐου μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, για την οποία συνελήφθη ο 30χρονος γιος του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, οι ιατροδικαστές εντόπισαν περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 30χρονος φέρεται αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα ένα σκαμπό και στη συνέχεια να του κατάφερε τα πολλαπλά τραύματα με κατσαβίδι και μαχαίρι στο πρόσωπο.

Ο 30χρονος, που έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, οδηγήθηκε χθες στον Εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου. Κατά την ομολογία του, υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και δεν θυμάται τι συνέβη. «Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 30χρονος είχε αρχικά ομολογήσει το έγκλημα στην αδερφή του, η οποία ήταν εκείνη που εντόπισε τον νεκρό πατέρα τους μέσα σε λίμνη αίματος, στο υπόγειο του σπιτιού όπου διέμενε μαζί με τον κατηγορούμενο.