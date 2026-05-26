Οσο πλησιάζει ο Ιούνιος η Τουρκία ανεβάζει το θερμόμετρο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χθες στις 11 το πρωί σημειώθηκε μια αρκούντως σκληρή αν και σύντομη αερομαχία ανάμεσα σε δύο ελληνικά F-16 που απογειώθηκαν από την προκεχωρημένη βάση της Λήμνου και δύο τουρκικά F-16 που μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Λέσβου και Λήμνου χωρίς να υποβάλλουν σχέδιο πτήσης.

Μάλιστα τα δύο τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα και όταν παραβίασαν δε τον εναέριο χώρο στην περιοχή της Λήμνου και δεν υπάκουσαν στις υποδείξεις των ελλήνων πιλότων τότε δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την εμπλοκή. Τα ελληνικά μαχητικά γρήγορα κέρδισαν το τακτικό πλεονέκτημα και ξεκίνησαν καταδίωξη των τουρκικών μαχητικών τα οποία καταδιωκόμενα παραβίασαν και τον εναέριο χώρο της Λέσβου πριν επιστρέψουν στο FIR Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για την πρώτη αερομαχία μετά τις 26 Μαρτίου που είχε σημειωθεί η τελευταία αερομαχία με την αμέσως προηγούμενη να έχει σημειωθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Και άλλες οκτώ παραβιάσεις

Μαζί με τις δύο των τουρκικών μαχητικών στο Βόρειο Αιγαίο σημειώθηκαν χθες και άλλες οκτώ παραβιάσεις από ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών CN-235 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου. Είναι οι δεύτερες περισσότερες παραβιάσεις μέσα σε μία ημέρα μετά την 6η Απριλίου όταν είχαν σημειωθεί 15.

Με αφορμή και τις χθεσινές παραβιάσεις, τα επιτελεία στην Αθήνα εκτιμούν πως το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα όχι απλά θα έρθει προς ψήφιση στις αρχές Ιουνίου, αλλά θα επιχειρηθεί και η εφαρμογή του στο πεδίο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο.

Τον Ιούνιο, άλλωστε, η Τουρκία έχει δεσμεύσει με παράνομη Navtex τρεις περιοχές μεταξύ Σκύρου, Λέσβου, Χίου, «κόβοντας» στα δύο το Αιγαίο για άσκηση έρευνας και διάσωσης (στις 2, 4 και 5 Ιουνίου), ο τουρκικός στόλος έχει προγραμματίσει μαζική έξοδο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο (από τις 4 έως τις 14 Ιουνίου), ενώ 1 Ιουνίου και 2 Ιουλίου η τουρκική αεροπορία θα κάνει άσκηση γενικής επιστράτευσης – κινητοποίησης σχεδόν σε όλα τα αεροδρόμιά της.