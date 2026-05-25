Έκπτωση 3% δικαιούνται οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 15 Ιουνίου, ποσοστό που μειώνεται στο 2% αν καταθέσετε τη δήλωσή σας μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου. Όσοι πρόλαβαν και υπέβαλαν δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση της τάξης του 4% στην εφάπαξ πληρωμή.

Φέτος το Δημόσιο έχει προϋπολογήσει να εισπράξει καθαρά το ποσό των 812 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις επιστροφές και τους συμψηφισμούς να είναι σε πλήρη εξέλιξη, τα ποσά έχουν πιστωθεί ήδη σε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αυτοματοποιημένοι συμψηφισμοί και επιστροφές

Οι επιστροφές φόρου διεκπεραιώνονται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί εκτελούνται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν ολοκληρώνονται με αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), επίσης χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από τον πολίτη.

Οφειλές και έκπτωση

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Εφόσον η εξόφληση γίνει μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης πραγματοποιείται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Αν από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό παραμένει σύμφωνα με τον χρόνο της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό ισχύει το ποσοστό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή καταχώριση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή διαχείριση των οφειλών και επιστροφών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, προς όφελος των πολιτών και της διοίκησης.