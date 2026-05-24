Ξεκινά το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την επιδότηση ανακαινίσεων κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και μονογονεϊκές οικογένειες, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Τα δάνεια θα εκταμιευτούν μέσω των εμπορικών τραπεζών, με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα διαχειριστεί συνολικά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα τα ποσοστά επιδότησης

Το νέο «Ανακαινίζω» αφορά την επιδότηση ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών, είτε πρόκειται για κλειστά ακίνητα είτε για ιδιοκατοικούμενα που χρειάζονται ανακαίνιση.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους για εργασίες ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης.

Το ανώτατο ποσό υπολογίζεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει κατοικίες έως 120 τ.μ. με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό 60%–90%, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις με 20%–40%, καλύπτοντας περίπου το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Η επιδότηση των 300 ευρώ/τ.μ. αφορά κυρίως εργασίες όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.

Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να περιλαμβάνει αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με αντλίες θερμότητας ή εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα