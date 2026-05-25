Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου, Οσίου Ολβιανού.

Δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Τι είναι η «Τρίτη Εύρεση» της Κεφαλής του Ιωάννη του Βαπτιστή;

Μετά τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, η Τίμια Κεφαλή του τάφηκε, κρύφτηκε και μετακινήθηκε πολλές φορές ανά τους αιώνες για να προστατευθεί από εικονομάχους και επιδρομείς.

Η «Τρίτη Εύρεση» αναφέρεται στον εντοπισμό του ιερού κειμηλίου γύρω στο 850 μ.Χ. στα Κόμανα της Καππαδοκίας, μετά από ένα θείο όραμα που είδε ο τότε Πατριάρχης Ιγνάτιος.

Η Κεφαλή μεταφέρθηκε στη συνέχεια με μεγάλες τιμές στην Κωνσταντινούπολη, και η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές αφιερωμένες στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον «μέγιστο των προφητών».