Σύμφωνα με το εορτολόγιο, στις 24 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων, δηλαδή του Οσίου Κυριακού του Θαυματουργού εξ Ευρύχου Κύπρου και του Αγίου Συμεών του Θαυμαστορείτη.

Χωρίς επίσημη ονομαστική γιορτή, τιμώνται οι:

Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα, Μαρκιανή, Μαρκιάνα, Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ, Χριστιανός και Χριστιανή.