Τον απόλυτο φόβο έζησε μια αθλήτρια του αλεξίπτωτου πλαγιάς στη βόρεια Αυστρία, όταν κατά τη διάρκεια πτήσης της το Σάββατο, ένα μικρό αεροπλάνο κατευθύνθηκε προς το μέρος της και διέλυσε το αλεξίπτωτό της.

Η γυναίκα προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο της πτήσης, επιχειρώντας να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Κάμερα που φορούσε στη στολή της κατέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτώσης.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See. The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday. According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Ευτυχώς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η 44χρονη κατάφερε να ξεμπλέξει τα σχοινιά και να ανοίξει το αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης, μειώνοντας έτσι την ταχύτητα καθόδου της πριν αγγίξει το έδαφος.

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, στο σημείο έσπευσε ελικόπτερο της αστυνομίας για να την παραλάβει και να τη μεταφέρει με ασφάλεια.

«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό—και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες και κάποιες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα», έγραψε η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram, εκφράζοντας την ανακούφισή της.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά δημοσιεύματα, το αεροπλάνο, με πιλότο έναν 28χρονο, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τσελ αμ Ζέε. Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να αποφύγει το αλεξίπτωτο πλαγιάς.