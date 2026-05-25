Τρόμο προκαλεί, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, η έξαρση του Έμπολα στο Κονγκό, με τα ύποπτα κρούσματα να έχουν ξεπεράσει τα 900 στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές του Κονγκό.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν 904 ύποπτες μολύνσεις και 119 ύποπτους θανάτους, με τα περισσότερα κρούσματα να συγκεντρώνονται στην επαρχία Ιτούρι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει, ότι η επιδημία παρουσιάζει πολύ υψηλό εθνικό κίνδυνο, αλλά χαμηλή απειλή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σημειώνεται, ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Κονγκό έχει προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου που διεξάγεται στην Αμερική, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να έχει επιβάλει καραντίνα 21 ημερών στα μέλη της αποστολής για να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος μόλυνσης.