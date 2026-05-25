Mία σπάνια LaFerrari που ανήκε στον Felipe Massa βγαίνει σε δημοπρασία από την RM Sotheby’s. Το συγκεκριμένο hypercar ξεχωρίζει όχι μόνο λόγω της περιορισμένης παραγωγής του μοντέλου, αλλά και χάρη στη στενή του σύνδεση με τον πρώην οδηγό της Formula 1.

Ο Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων Φελίπε Μάσα οδήγησε για τη Ferrari για οκτώ συνεχόμενα χρόνια, μεταξύ 2006 και 2013, και λίγο μετά την αποχώρησή του από την ομάδα, παρέλαβε τα κλειδιά μιας από τις μόλις 499 LaFerrari που κατασκευάστηκαν ποτέ.

Η Ferrari επέτρεψε στον Μάσα να διαμορφώσει το αυτοκίνητο σε Nero black με κόκκινες ρίγες Rosso Corsa κατά μήκος του μπροστινού splitter, των πλαϊνών ποδιών και του πίσω διαχύτη.

Η LaFerrari κινείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 6,3 λίτρων σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 963 ίππους. Η Ferrari ανακοίνωνε τότε επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα άνω των 350 χλμ./ώρα. Αναμένεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια!