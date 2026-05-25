Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες κάλεσε την Κυριακή να διεξαχθούν νέες εκλογές στη χώρα μέσα σε 90 ημέρες, εν μέσω των καθημερινών μαζικών κινητοποιήσεων που συνεχίζονται από τις αρχές του μήνα και της αυξανόμενης οργής απέναντι στην κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Πας, η οποία βρίσκεται στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, αντιμετωπίζει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια από αγρότες, εργάτες, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στις μεταφορές. Η χώρα βιώνει τη βαθύτερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 14% σε ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο.

Από τις αρχές Μαΐου, η πρωτεύουσα Λα Πας βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας λόγω των αποκλεισμών δρόμων, που έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα. Η πόλη έχει μετατραπεί στο επίκεντρο της ολοένα εντονότερης αμφισβήτησης της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Πας, σύμφωνα με τον κ. Μοράλες, «έχει δύο δρόμους μπροστά του: μια αυτοκτονική απόφαση, τη στρατιωτικοποίηση (…) ή την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης, την οργάνωση μετάβασης» με τη διεξαγωγή νέων «εκλογών μέσα σε 90 ημέρες». Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής συνέντευξης του Μοράλες σε τοπικό σταθμό.

«Για να μην έχουμε ούτε νεκρούς, ούτε τραυματίες», πρόσθεσε ο Μοράλες, η αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης απαιτεί την παραίτηση του κ. Πας και την προκήρυξη εκλογών από έναν «μεταβατικό πρόεδρο» κατά το διάστημα αυτό.

Από οικονομικές διεκδικήσεις σε πολιτική ανατροπή

Οι αρχικές κοινωνικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών, που αφορούσαν κυρίως αυξήσεις μισθών και σταθεροποίηση της οικονομίας, έχουν πλέον μετατραπεί σε πολιτικά αιτήματα. Οι διαδηλωτές ζητούν την αποχώρηση του προέδρου Πας, ο οποίος έβαλε τέλος σε είκοσι χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων υπό τους Έβο Μοράλες και Λουίς Άρσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου Πας υποστηρίζει ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις ενορχηστρώνονται από τον κ. Μοράλες, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης — κατηγορία που ο ίδιος αρνείται. Από το 2024, ο πρώην αρχηγός του κράτους (2006-2019), του οποίου η υποψηφιότητα για νέα θητεία είχε απορριφθεί από τη δικαιοσύνη, ζει αποσυρμένος και φρουρούμενος από αυτόχθονες υποστηρικτές του στην περιοχή Τσαπάρε, στο νότο της χώρας.