Οι διαδηλώσεις που κλιμακώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βολιβία αποτελούν απόπειρα να γίνει «πραξικόπημα», υποστήριξε χθες Τρίτη ο δεύτερος τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής Ροδρίγο Πας, στο στόχαστρο των μαζικών κινητοποιήσεων.

«Πρόκειται για πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Κρίστοφερ Λαντάου. Ανέφερε εξάλλου μέσω X ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον «φίλο» του βολιβιανό πρόεδρο Πας.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις με αίτημα την παραίτηση του προέδρου Ροδρίγο Πας κλιμακώθηκαν τη Δευτέρα στη βολιβιανή πρωτεύουσα Λα Πας, όπου σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές. Η πόλη παραμένει αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα, καθώς δεκάδες μπλόκα εξακολουθούν να αποκλείουν τους βασικούς οδικούς άξονες.

Προτού συμπληρώσει έξι μήνες στην εξουσία, ο κεντροδεξιός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση από αγρότες, εργάτες, εργαζόμενους στα ορυχεία, εκπαιδευτικούς και μεταφορείς. Οι κοινωνικές ομάδες διαμαρτύρονται για τις συνέπειες της χειρότερης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη Βολιβία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Διαδηλωτές, οπλισμένοι με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ρόπαλα και πέτρες, προσπάθησαν να εισέλθουν στην πλατεία Μουρίγιο, όπου στεγάζεται η προεδρία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Εκατοντάδες αστυνομικοί των δυνάμεων καταστολής απώθησαν το πλήθος κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.