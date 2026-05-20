Στα κρατητήρια οδηγήθηκαν τρία άτομα ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για μια 57χρονη γυναίκα, την 39χρονη κόρη της και έναν 66χρονο νοσηλευτή-τραυματιοφορέα.

Οι δύο γυναίκες είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να συνοδεύσουν συγγενικό τους πρόσωπο — την ηλικιωμένη μητέρα της πρώτης και γιαγιά της δεύτερης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, φέρεται να υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία σύντομα κλιμακώθηκε.

Από το περιστατικό προέκυψαν εκατέρωθεν μηνύσεις. Οι δύο γυναίκες, που κατάγονται από τη Γεωργία, συνελήφθησαν αυτεπαγγέλτως αλλά και κατόπιν μήνυσης για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ο νοσηλευτής συνελήφθη με τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης και της εξύβρισης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.