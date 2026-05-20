Δύο πιθανά σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την προέλευση της έντονης οσμής αερίου που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής την Τρίτη (19.5). Όπως εκτιμάται, η πηγή του φαινομένου εντοπίζεται στον Σαρωνικό κόλπο.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» ότι «δεν ήταν διαρροή φυσικού αερίου ούτε προήλθε από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση». Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα κατέληξε πως η οσμή προέρχεται από τη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, με δύο κύρια σενάρια να θεωρούνται τα πιο πιθανά.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Όπως εξήγησε ο κ. Σαρηγιάννης, «η πηγή μπορεί να βρίσκεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας, όπου πραγματοποιούνται επισκευές και διαλύσεις πλοίων». Σε αυτή την περίπτωση, η οσμή θα μπορούσε να έχει προκληθεί από διάλυση δεξαμενών.

Το δεύτερο σενάριο αφορά «αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής». Και τα δύο ενδεχόμενα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι εξίσου πιθανό να ευθύνονται για τη δυσοσμία.

Έλεγχοι και διαβεβαιώσεις των Αρχών

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανακοίνωσε ότι, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή ή δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής επιβεβαίωσε πως δεν έχει καταγραφεί κανένα σχετικό πρόβλημα στο δίκτυό της.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο περιστατικό διαρροής.

Το Λιμενικό Σώμα παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, με εντολή προς τα περιπολικά σκάφη να παρακολουθούν στενά την ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού, έως ότου υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.