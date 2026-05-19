Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική από το μεσημέρι της Τρίτης (19.05.2026), έπειτα από αναφορές για έντονη οσμή αερίου σε πολλές περιοχές, από το κέντρο έως τα νότια προάστια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο περιστατικό ούτε υπάρχουν ενδείξεις θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να συνδέεται με τη δυσοσμία.

Το Λιμενικό έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, δίνοντας εντολή στα περιπολικά σκάφη να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού. Οι αναφορές πολιτών κάνουν λόγο για έντονη οσμή υγραερίου, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα νότια προάστια της Αττικής.

Οσμή υγραερίου: Έλεγχοι και στη θάλασσα

Πηγές αναφέρουν ότι πραγματοποιούνται προληπτικές περιπολίες και έλεγχοι, με έμφαση στις θαλάσσιες ζώνες διέλευσης πλοίων και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο ανησυχητικό εύρημα που να εξηγεί το φαινόμενο.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διερευνηθεί αν η οσμή σχετίζεται με τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.