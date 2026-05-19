Την πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων European (ECDC) αποφάσισε η επιστημονική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κατά τη σημερινή συνεδρίαση για τον ιό Έμπολα, στο πλαίσιο της αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης και της ετοιμότητας των υγειονομικών αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί και στη χώρα μας υιοθετούν τη στάση των Ευρωπαίων συναδέλφων τους, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τους Ευρωπαίους που ζουν στις πληγείσες περιοχές και ακόμη χαμηλότερος για όσους διαμένουν στη Γηραιά Ήπειρο. Συνεπώς, προς το παρόν τουλάχιστον, ούτε η Ελλάδα ούτε οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς αναμένεται να προχωρήσουν στα αυστηρότερα μέτρα που υιοθέτησαν οι ΗΠΑ, εκδίδοντας ταξιδιωτικές οδηγίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στα σύνορά τους έναντι του ιού Έμπολα, έπειτα από επιβεβαιωμένο κρούσμα σε Αμερικανό πολίτη που βρίσκεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έτσι και μεταξύ άλλων, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης εκεί (CDC) ανακοίνωσαν περιορισμούς στην είσοδο αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 21 ημέρες στην Ουγκάντα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή στο Νότιο Σουδάν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα από τις συγκεκριμένες περιοχές, γεγονός που — σε περίπτωση λήψης αντίστοιχων μέτρων — θα καθιστούσε πιο σύνθετο τον εντοπισμό και τον έλεγχο των ταξιδιωτών κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Εν τω μεταξύ και κατά πληροφορίες, νέα συνεδρίαση στον ΕΟΔΥ έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή.