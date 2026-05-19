Οι γαλάζιες φυλές και προφανώς οι επιτελείς στο Μαξίμου και στην κομματική έδρα στην Πειραιώς διανύουν μέρες αποκωδικοποίησης μηνυμάτων που προέρχονται από δύο πλευρές: από την εκλογική εσωκομματική διαδικασία της Κυριακής και από ένα Σάββατο που περιελάμβανε διαδοχικές παρεμβάσεις των ισχυρότερων παικτών σε κυβέρνηση και ΝΔ.

Εκτός από τις πλατφόρμες με τις οποίες κορυφαία στελέχη εμφανίζονται να διεκδικούν το προβάδισμα στη διείσδυσή τους στη βάση και στους μηχανισμούς της παράταξης, υπάρχει πλέον η ανασύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ που αντανακλά εσωκομματικούς συσχετισμούς. Αυτή θα εκλέξει σε δύο εβδομάδες και τον νέο γραμματέα της ΝΔ. Παραδοσιακά, το ανώτατο κομματικό όργανο αποτυπώνει την προεδρική υπεροχή, ενώ οι «ομάδες» και τα «συστήματα» συχνά ταυτίζονται. Εν ολίγοις, υποψήφιοι είχαν στήριξη από διαφορετικές κατευθύνσεις ταυτόχρονα – και από Κωστή Χατζηδάκη, και από Κυριάκο Πιερρακάκη, και από Νίκο Δένδια π.χ.

Οι γνωρίζοντες εκτιμούν ότι «όλοι πλάσαραν τελικά στελέχη της επιρροής τους», επικαλούμενοι ότι εκλέχθηκαν στελέχη με διαδρομή στη ΝΔ, με αλλιώτικα σημεία αναφοράς (καραμανλικής προέλευσης όπως ο Διομήδης Νταούλας ή σαμαρικής όπως ο Γιώργος Κώττης) και πρόσωπα της νεότερης γενιάς (η πρώτη σε σταυρούς το 2022 Ολγα Μαγγανά, οι Κωνσταντίνος Στάσσης, Αλέξανδρος Μίχας κ.ά.).

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι εκτός από τους Κωστή Χατζηδάκη, Αδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκο Δένδια κατέγραψε δυνάμεις και ο Παύλος Μαρινάκης (στη δεκάδα είναι ο συνεργάτης του Βασίλης Γακόπουλος, ενώ στο περιβάλλον του ανάγονται οι Χρυσόστομος Τσατσούλης, Κωνσταντίνα Κόλλια, Βασίλης Κατσαρός κ.ά.). Στις πρώτες θέσεις εκλέχθηκαν οι Γιάννης Πολιτόπουλος, Ολγα Βησσαράκη, Μπάμπης Σιάτρας (με προεδρικές αναφορές), Αλέκος Κόκκαλης (επικεφαλής Οργανωτικού επί Σαμαρά) κ.λπ. Στη 13η και στη 14η θέση οι επικεφαλής της «Ομάδας Αλήθειας» Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος, που ανάγονται στο περιβάλλον του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος επιχειρεί με προσωπική αυτόνομη κινητοποίηση να έχει ρόλο στα κομματικά δρώμενα ήδη από το περασμένο φθινόπωρο.

Μηνύματα στη βάση της παράταξης

Ο υπουργός Αμυνας τάραξε περισσότερο από όλους τα νερά της γαλάζιας λίμνης, απευθύνοντας μια ομιλία (την οποία είχε προετοιμάσει, δηλαδή δεν μίλησε από στήθους) με προσεκτικά διατυπωμένες αιχμές. Οχι τυχαία, γαλάζια στελέχη με σημεία αναφοράς σε διαφορετικές τάσεις, συμφωνούσαν στο ίδιο: ο Νίκος Δένδιας είναι διακριτός εσωκομματικός πόλος. Αν κάτι ακόμα πρόσεξαν οι γαλάζιοι είναι όχι απλώς η προσήλωση Δένδια στο γενετικό υλικό της παράταξης με αιχμή τον «λαϊκό» χαρακτήρα της, αλλά κυρίως η θέλησή του να απευθυνθεί στη βάση της παράταξης με επίκληση των Καραμανλή, Ράλλη, Αβέρωφ και Εβερτ.

Εξάλλου στην πλατφόρμα του μπήκε (και) το «ύφος» της ΝΔ, με τον ίδιο να υπεραμύνεται της «ευπρέπειας», κόντρα στις «κραυγές» – κι αυτό ερμηνεύτηκε ως καρφί μεταξύ άλλων στον Αδωνη Γεωργιάδη. Το αποτύπωμα Δένδια στα εσωκομματικά προκύπτει επιπλέον από την εκλογή προσώπων τα οποία ανάγονται στο δικό του περιβάλλον στην Πολιτική Επιτροπή: ανάμεσά τους, οι Δημήτρης Σακαρετσάνος, Τάσος Κορίλλης, Μιχάλης Κουμεντάκος, Γιώργος Λέλος, Δανάη Πρόκοβα κ.ά.

Αλλαγή στρατηγικής και υψηλότεροι τόνοι

Ισορροπία ανάμεσα στον κυβερνητικό και στον κομματικό λόγο προτίθεται να κρατήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο οποίος ωστόσο προεξοφλείται ότι θα πυκνώσει τις πολιτικές παρεμβάσεις. Εκπληκτοι κάποιοι νεοδημοκράτες διέκριναν αλλαγή στρατηγικής από τον Κωστή Χατζηδάκη και υψηλότερους για τα δεδομένα του κομματικούς τόνους. Η πλατφόρμα του έχει σε προτεραιότητα την ενότητα (της «μεγάλης Νέας Δημοκρατίας» που όπως είπε υπηρετεί από παιδί) και ακολουθούν το ήθος στη βάση αξιών με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί κάθε νεοδημοκράτης και οι μεταρρυθμίσεις. Ενημερωμένες πηγές λένε ότι η στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση είναι δεδομένη, όμως προσπαθεί να προτάξει μια διακριτή πολιτική ταυτότητα, απευθυνόμενος σε όλες τις γαλάζιες φυλές. Οπως αναμενόταν, κατέγραψε δυνάμεις στην Πολιτική Επιτροπή: στην πεντάδα είναι ο Αγης Δίγκας ενώ στο περιβάλλον του ανάγεται εδώ και χρόνια ο Τάκης Νικολακέας. Το ίδιο λέγεται για τους Σταύρο Βουρλούμη, Χαράλαμπο Γούλα, Γιάννη Μαχαίρα, Γιάννη Παληγιάννη, Γιάννη Κεχρή, Αιμίλιο Λάλα, Γεωργία Τσομπανίδου κ.ά.

Σήκωσε το γάντι απέναντι στις αιχμές

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ έδειξε μέσα από το συνέδριο, τόσο ότι θέλει να απευθύνεται στο συντηρητικό κομμάτι, όσο και ότι στηρίζει θερμά το Μαξίμου – εξάλλου, δήλωσε ότι είναι υπουργός μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε ποτέ η Ελλάδα. Ενδεικτικό ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε αναπάντητες τις βολές που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί απώλειας της «ψυχής» της ΝΔ, με την αποστροφή ότι η παράταξη «προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας». Οι γαλάζιοι παρατήρησαν αφενός τις αιχμές για όσους του χρεώνουν σκληρή ρητορική, αφού εξέφρασε διαφωνία για τις «απόψεις του “comme il faut”» (του καθώς πρέπει), αφετέρου τις θερμές αναφορές του για τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Στο εσωτερικό της ΝΔ μιλούν για συμμαχίες υπό διαμόρφωση. Στα πρόσωπα που φέρεται ότι στήριξε (και) ο Γεωργιάδης για την Πολιτική Επιτροπή είναι οι Τάσος Θωμόπουλος, Φαίη Ευθυμιοπούλου, Πέτρος Κόνιαρης, Βαγγέλης Κάββαλος, Μαίρη Κοντιζά, Χριστίνα Πατρικάκου, Γιώργος Περγαντής, Θεοδόσης Ουραηλίδης κ.ά.

Πυρά κατά όσων ανοίγουν μέτωπα

Η απόφαση του υπουργού Οικονομίας και προέδρου του Eurogroup να μην περιοριστεί αποκλειστικά στο πεδίο ευθύνης του στο συνέδριο της ΝΔ σήκωσε συζητήσεις. Αν και κεντροαριστερής προέλευσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ερείσματα στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο και στενές επαφές με διαφορετικές νεοδημοκρατικές πτέρυγες. Γαλάζιοι εκτιμούν ότι θα ήθελε, όταν έρθει η ώρα, να εμφανιστεί ως φυσική συνέχεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη ημέρα της ΝΔ και προς το παρόν κρατούν αυτό που άκουσαν από τον ίδιο: αιχμές για όσους ανοίγουν μέτωπα με εσωκομματικές διαφοροποιήσεις. Με τα δικά του λόγια, «η κοινωνία δεν περιμένει να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας (…) οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους αλλά όταν κοιτάνε τον ορίζοντα της χώρας». Δεύτερη στη σταυροδοσία για την Πολιτική Επιτροπή ήρθε η αναγόμενη στο κλίμα Πιερρακάκη (με επαφές και στο περιβάλλον Χατζηδάκη) Ολγα Βησσαράκη, ενώ στην τάση Πιερρακάκη λέγεται ότι εντάσσονται επίσης οι Θεοπούλα Κασέρη, Γιάννης Θεοφίλης, Γιάννης Ξιφαράς, Γιώργος Κυριάκης, Ιωάννα Κυρλόγλου κ.ά.