Σημάδια ανακοπής της διαχρονικής τάσης υποχώρησης του συγκοινωνιακού έργου στην Αττική, για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, διαπιστώνει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ). Τα στοιχεία χθεσινής έκθεσης του ΟΑΣΑ, η οποία αφορά το πρώτο τετράμηνο του 2026, καταγράφουν «περισσότερα δρομολόγια και επιβάτες και αυξημένους ελέγχους για την εισιτηριοδιαφυγή».

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 τα εκτελεσμένα δρομολόγια από την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025, φτάνοντας τα 1,63 εκατ. δρομολόγια (+83.000 δρομολόγια). Επίσης, τα εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 3,5%, ξεπερνώντας τα 28,3 εκατομμύρια. Η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου στις οδικές συγκοινωνίες, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, «συνδέεται άμεσα με το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα, αλλά και με τη σταδιακή βελτίωση των χρονοαποστάσεων σε 15 βασικές γραμμές του δικτύου».

Επιβατική «ένεση» τα σαββατόβραδα

Αντίστοιχη εικόνα, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΑ, καταγράφεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ) της ΣΤΑΣΥ, όπου ενισχύεται το συγκοινωνιακό έργο, με τη γραμμή 3 του μετρό να εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο. Συγκεκριμένα, τα οχηματοχιλιόμετρα στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ αυξήθηκαν κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 πάνω από 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ξεπερνώντας τα 17,1 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα, ενώ στη γραμμή 3 καταγράφεται αύξηση συγκοινωνιακού έργου κατά 4,6% – η υψηλότερη μεταξύ των γραμμών του δικτύου.

Η διοίκηση του ΟΑΣΑ αποδίδει την ενίσχυση της επιβατικής κίνησης στην 24ωρη λειτουργία του μετρό τα σαββατόβραδα, υποστηρίζοντας ότι «διηύρυνε σημαντικά το μεταφορικό έργο και αύξησε τη χρήση των μέσων σταθερής τροχιάς». Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου, καταγράφονται ουσιαστική βελτίωση στο επίπεδο συντήρησης των συρμών στις τεχνικές βάσεις, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένες βλάβες, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα συρμών και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις χρονοαποστάσεις.

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση, με βάση τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών ξεπέρασαν τα 113,5 εκατ., με σημαντική αύξηση κυρίως στα οδικά μέσα, αλλά και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα υψηλή εμφανίζεται η αύξηση των επικυρώσεων εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία, όπου σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2025 καταγράφεται άνοδος 25%. Το στοιχείο αυτό αποδίδεται κατά βάση στον διπλασιασμό των ελέγχων εισιτηριοδιαφυγής και στην ενίσχυση της χρήσης των οδικών μέσων μεταφοράς. Επίσης, άνοδο που ξεπερνά το 9% εμφανίζουν οι επικυρώσεις εισιτηρίων και στα μέσα σταθερής τροχιάς.

3+1 διαγωνισμοί

Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, μέχρι στιγμής «στον στόλο λεωφορείων της ΟΣΥ έχουν ενταχθεί 1.076 νέα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας». Σήμερα, ο ενεργός στόλος της εταιρείας αριθμεί συνολικά 1.540 οχήματα με τις εφεδρείες και όσα λεωφορεία βρίσκονται κοντά στη λήξη του χρόνου ζωής τους (υπό απόσυρση). Οπως μάλιστα υποστηρίζει η διοίκηση του ΟΑΣΑ, «μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ο αριθμός των νέων οχημάτων αναμένεται να φτάσει τα 1.700, με τον συνολικό ενεργό στόλο να ξεπερνά τα 2.000 οχήματα»!

Σημειώνεται ότι πρόκειται για «υπερεκτιμημένη» αναφορά, καθώς με βάση τον έως τώρα προγραμματισμό τα νέα οχήματα που πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο της ΟΣΥ μέσα στα ερχόμενα δύο χρόνια – εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά – ανέρχονται συνολικά σε 391 (μαζί με ένα καινούργιο leasing). Εάν σε αυτά προστεθούν και τα 1.076 υπάρχοντα λεωφορεία νέας τεχνολογίας, ο αριθμός των καινούργιων οχημάτων ανεβαίνει στα 1.467 και όχι στα 1.700, όπως υποστηρίζει ο ΟΑΣΑ.

Οι 3+1 διαγωνισμοί αφορούν: