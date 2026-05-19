Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 στη Βόρεια Κέρκυρα, όταν μια γουρούνα εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε χαντάκι, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Το περιστατικό συνέβη στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, στο τμήμα του δρόμου από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα. Στο όχημα επέβαιναν πατέρας και γιος, οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο και κατέληξαν εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πατέρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα άνδρες, που επιχείρησαν την ανάσυρση των τραυματιών από το χαντάκι.

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.