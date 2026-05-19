Η Εβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μπούτσικος είναι οι φετινοί μεγάλοι νικητές των θεατρικών βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» που απονεμήθηκαν χθες βράδυ. Η τελετή, πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο του Ακροπόλ Παλάς, για πρώτη φορά υπό την επιμέλεια του υπουργείου Πολιτισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου πλέον πέρασε με νόμο, σημαίνοντας «μια νέα εποχή στον μακρό βίο των θεσμών» όπως επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Οι δύο ηθοποιοί ξεχώρισαν για την ερμηνεία και τη σκηνική τους παρουσία την περσινή σεζόν και τιμήθηκαν με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ έκαστος ενώ για τον επόμενο χρόνο θα έχουν στην κατοχή τους την καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη και τον σταυρό του Δημήτρη Χορν αντίστοιχα.

Η Εβελυν Ασουάντ βραβεύτηκε για την απόδοσή της στον ρόλο της Κασσάνδρας στην παράσταση «Ορέστεια» του Αισχύλου που σκηνοθέτησε ο Θεόδωρος Τερζόπουλος για λογαριασμό του Εθνικού Θεάτρου στα Επιδαύρια 2024 κι επαναλήφθηκε το 2025. Η κριτική επιτροπή την επέλεξε έναντι της Νάντιας Κατσούρα που ήταν επίσης υποψήφια για τον ρόλο της Μαργαρίτας στο έργο «Φάουστ» του Γκαίτε που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο σε διασκευή και σκηνοθεσία του Αρη Μπινιάρη. Αλλά και της Λήδας Κουτσοδασκάλου, η οποία προτάθηκε για τον ρόλο της Λώρας στο έργο «Γυάλινος Κόσμος» σε σκηνοθεσία Αντόνιο Λατέλα, μια παραγωγή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Λόγω του ηλικιακού ορίου των 35 ετών που επιβάλλει ο νόμος, εκτός των υποψηφιοτήτων έμειναν οι Μαριάννα Πουρέγκα και Μαρία Μοσχούρη.

«Ωθηση και ηθικό εφόδιο»

«Η βράβευσή μου είναι μια ώθηση κι ένα ηθικό εφόδιο για να συνεχίσω τον αγώνα για την τέχνη. Είναι και μια πρώτη αναγνώριση αλλά τα βήματα στον χώρο γίνονται πρώτα με πολλή δουλειά κι αφοσίωση», υπογράμμισε η Εβελυν Ασουάντ μιλώντας στο «Νσυν». «Είμαι ευγνώμων που ήμουν μέρος αυτής της παράστασης της “Ορέστειας” ανεξάρτητα από το βραβείο. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος είναι ένας άνθρωπος που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή που βγήκα από τη σχολή και ήταν τιμή μου που μου εμπιστεύτηκε τον συγκεκριμένο ρόλο. Η Κασσάνδρα συνδέθηκε πολύ έντονα με τις δικές μου ρίζες. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια αντιπολεμική δήλωση κι ένα κάλεσμα ειρήνης. Συμβολίζει το διαφορετικό, το ξένο, το περιθωριοποιημένο. Κάθε φωνή που φέρει αλήθεια σ’ έναν κόσμο που προτιμά την άνεση του ψέματος. Ηταν μια γυναίκα λάφυρο, ένα αθώο θύμα κι είναι κι αυτό ένα κάλεσμα να αγκαλιάσουμε την διαφορετικότητα», συμπλήρωσε.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, από πατέρα Σύρο και μητέρα με καταγωγή από την Ηπειρο και τον Πόντο, η ηθοποιός έδειξε από νωρίς την προτίμησή της στον καλλιτεχνικό χώρο. Αν και μετά το σχολείο πέρασε στο Τμήμα Βιολογίας, προτίμησε τελικά να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Συνεχίζοντας την επιμόρφωσή της στην υποκριτική, παρακολούθησε σεμινάρια με τους σκηνοθέτες Περικλή Μουστάκη, Αρη Ρέτσο και Θεόδωρο Τερζόπουλο, ο οποίος την ενέταξε στην ομάδα του Σημείο Μηδέν μαζί με τον Σάββα Στρούμπο.

Η πρώτη τους συνεργασία ήταν το 2017 στις «Τρωάδες» όπου υποδύθηκε μία από τις πέντε Κασσάνδρες κι έκτοτε συμμετέχει σταθερά στις παραστάσεις τους στο Θέατρο Αττις. Από τις πλέον χαρακτηριστικές της εμφανίσεις είναι ως Αντιγόνη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Σάββας Στρούμπος το 2019 και ως Ατοσσα στους «Πέρσες» του Αισχύλου το 2022 και 2023, πριν έρθει η Κασσάνδρα στην «Ορέστεια».

Παράλληλα, δοκιμάστηκε και στον κινηματογράφο σε ταινίες όπως το «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου. Τη φετινή σεζόν πρωταγωνίστησε στη μουσική παράσταση «Αστόρια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου που ανέβηκε στο Θέατρο Παλλάς αλλά και στην τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha. Εκτός από την υποκριτική, ασχολείται επίσης με τη μουσική όπου είναι τραγουδίστρια της progressive folk μπάντας Pagan.

Ο Βασίλης Μπούτσικος κέρδισε το βραβείο για τον ρόλο του Αγοριού που υποδύθηκε στο έργο «Καταραμένος Κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου που σκηνοθέτησε στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου) ο Βασίλης Μαυρογεωργίου αλλά κι αυτόν του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ που σκηνοθέτησε η Αλεξάνδρα Καζάζου στο Θέατρο Δίπυλον. Η κριτική επιτροπή τον ξεχώρισε έναντι των συνυποψηφίων του Χρήστου Διαμαντούδη που συμμετείχε στο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές» του Τάκη Τζαμαριά στο Θέατρο Αλμα και Γιώργου Ζυγούρη στο «Λεωφορείο ο πόθος» του Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Προσκήνιο. Την ομάδα των υποψηφίων ολοκλήρωσαν οι Πάνος Παπαδόπουλος για την ερμηνεία του στο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Θωμά Μοσχόπουλου στο θέατρο Πόρτα, ο Βασίλης Τρυφουλτσάνης για «Το συνέδριο για το Ιράν» του Χρήστου Θεοδωρίδη στο Θέατρο Πλύφα και ο Νίκος Στεργιώτης στο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα στο Studio Μαυρομιχάλη.

«Μια σημαντική στήριξη»

«Το βραβείο είναι μια σημαντική στήριξη γιατί το επάγγελμα του ηθοποιού δεν είναι πολύ εύκολο για να βιοπορίζεσαι από αυτό μέσα στα χρόνια. Είναι μια καλή ευκαιρία φέτος που περνάει στο υπουργείο Πολιτισμού να υπάρξει στήριξη των καλλιτεχνών, πέραν της συγκεκριμένης βραδιάς», ανέφερε ο ηθοποιός μιλώντας στο «Νσυν». «Προσωπικά, χαίρομαι που ήμουν υποψήφιος μαζί με τους άλλους συναδέλφους, κάποιους εξ αυτών τους γνωρίζω χρόνια. Ευχαριστώ την επιτροπή για την επιλογή της. Θα ήθελα μέσα από το βραβείο να γνωρίσω ωραίους καλλιτέχνες και σκηνοθέτες, να κάνω καλές συνεργασίες και να συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό που με καθοδηγεί από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με την υποκριτική», συνέχισε ο ίδιος.

Παιδί του κέντρου της Αθήνας, ο Βασίλης Μπούτσικος μεγάλωσε χωρίς ιδιαίτερες καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Κόλλησε το μικρόβιο της υποκριτικής όταν σπουδάζοντας στο Τμήμα Φυσικής των Ιωαννίνων συμμετείχε στην πανεπιστημιακή θεατρική ομάδα. Ετσι, αποφάσισε να φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Τα πρώτα του βήματα στη σκηνή τα έκανε συμμετέχοντας στις παραστάσεις «Ιων» που σκηνοθέτησε η Μάρθα Φριντζήλα και «Αμλετ» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Κωνσταντίνος Ρήγος στους «Ιππείς» του Εθνικού Θεάτρου και ο Ούλριχ Ράσε στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή για το Φεστιβάλ Επιδαύρου, ο Αιμίλιος Χειλάκης στη «Μήδεια», η Ελλη Παπακωνσταντίνου στους «Βάκχες» του Φεστιβάλ Αθηνών και ο Δημήτρης Αποστολακίδης στο «Pavlov ή δύο δευτερόλεπτα πριν το έγκλημα» στο Θέατρο Σταθμός. Τη φετινή σεζόν έπαιζε στο «Dracula» που παρουσίασε ο Θάνος Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Πόρτα. Στον κινηματογράφο έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως «Ευτυχία» του Αγγελου Φραντζή και στην τηλεόραση στις σειρές «Αγριες Μέλισσες» (ΑΝΤ1) και φέτος «Το παιδί» (ΕΡΤ1).