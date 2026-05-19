Η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της στην Euroleague, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της 22ας Μαΐου (18:00).

Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος της διοίκησης της τουρκικής ομάδας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη στήριξη των φιλάθλων της Φενέρ, αποκαλύπτοντας πως στο T-Center αναμένονται περίπου 4.000 με 4.500 οπαδοί.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξασφαλιστούν ακόμη περισσότερα εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας, τονίζοντας πως πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

