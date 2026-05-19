Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξει νέο «ισχυρό πλήγμα» εναντίον της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (19.05.2026) ότι «ίσως χρειαστεί να δώσουμε» στο Ιράν «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα», προκειμένου να το πιέσουν να συναινέσει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ επισήμανε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα προχωρήσει σε επανάληψη των αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Q: How close were you to striking Iran yesterday? TRUMP: I was an hour away pic.twitter.com/LbsR6X5nWe — Aaron Rupar (@atrupar) May 19, 2026

«Θα μάθετε πολύ σύντομα αν πρέπει να το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως βρισκόταν «λίγες ώρες μακριά» από το να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο τελικά ανέβαλε έπειτα από αιτήματα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη «ικετεύει να κλείσει συμφωνία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων στο προσεχές διάστημα.