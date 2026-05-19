Σάλος στη Βρετανία έχει προκληθεί γύρω από το γνωστό ριάλιτι γνωριμιών «Married At First Sight UK», που προβάλλεται από το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4. Δύο παίκτριες κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ μια τρίτη ανέφερε ότι υπέστη σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με το BBC, το Channel 4 αποφάσισε να αποσύρει όλες τις προηγούμενες σεζόν του «Married At First Sight UK» μετά τις σοβαρές καταγγελίες για βιασμό. Οι συμμετέχουσες υποστηρίζουν ότι η εκπομπή δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Το δημοφιλές ριάλιτι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων και ερευνών, καθώς οι πρώην παίκτριες περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και παραλείψεις από την παραγωγή.

Όπως δήλωσαν οι γυναίκες στο BBC, η παραγωγή δεν φρόντισε να διασφαλίσει την ασφάλειά τους, ενώ κατήγγειλαν ότι το Channel 4 γνώριζε ορισμένες από τις καταγγελίες πριν από την προβολή των επεισοδίων. Παρά ταύτα, τα επεισόδια στα οποία συμμετείχαν συνέχισαν να είναι διαθέσιμα σε streaming μέχρι πρόσφατα.

Μία από τις παίκτριες ανέφερε ότι ο τηλεοπτικός της σύζυγος τη βίασε και την απείλησε με επίθεση με οξύ. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο άνδρα δήλωσαν στο BBC ότι εκείνος αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό.