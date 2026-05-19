Η μεγαλύτερη πυρκαγιά της χρονιάς στην Καλιφόρνια φαίνεται πως ξεκίνησε από έναν ναυτικό που αποκλείστηκε στο απομονωμένο νησί Σάντα Ρόζα και εκτόξευσε φωτοβολίδα για να προσελκύσει βοήθεια.

Ο 67χρονος άνδρας είχε παγιδευτεί στο νησί, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Channel Islands της Καλιφόρνια. Η φωτιά κατέκαψε πάνω από το ένα τέταρτο της έκτασής του, απειλώντας τα σπάνια δέντρα Torrey pine, που φύονται μόνο σε δύο περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ναυτικός αποκλείστηκε όταν το ιστιοπλοϊκό του προσέκρουσε σε βράχια κοντά στο νησί την Παρασκευή. Παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα, μέχρι που τα σωστικά συνεργεία τον εντόπισαν το επόμενο πρωί.

«Ο ναυτικός εκτόξευσε φωτοβολίδες έκτακτης ανάγκης για να ζητήσει βοήθεια, προκαλώντας άθελά του πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε 1.000 στρέμματα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής», ανέφεραν αξιωματούχοι της Ακτοφυλακής στο Air Station Ventura. Εικόνες από το σημείο έδειξαν ότι ο άνδρας είχε γράψει “SOS” πάνω στο καμένο λιβάδι.

Περισσότεροι από 70 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία είχε ήδη κατακάψει σχεδόν 14.600 στρέμματα από το πρωί της Παρασκευής. Οι αρχές χαρακτήρισαν την πυρκαγιά ως ανθρώπινης προέλευσης, ενώ μέχρι τη Δευτέρα δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Δυσκολίες στην κατάσβεση και απειλή για σπάνια είδη

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης δυσχεράνθηκαν λόγω της ταυτόχρονης εκδήλωσης άλλων πυρκαγιών στην ηπειρωτική Καλιφόρνια. Μεταξύ αυτών, η πυρκαγιά Sandy στο Simi Valley, που έχει κάψει περισσότερα από 1.300 στρέμματα, καταστρέψει τουλάχιστον μία κατοικία και προκαλέσει χιλιάδες εκκενώσεις.

«Σήμερα ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στην ενδοχώρα, οι οποίες έγιναν άμεσα προτεραιότητα», ανέφερε η Υπηρεσία σε ενημέρωση για το περιστατικό. «Σύμφωνα με την πολιτική μας, οι πυροσβεστικοί πόροι διατίθενται πάντα με βάση τις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια και την περιουσία».

Οι προσπάθειες της Δευτέρας επικεντρώθηκαν στην προστασία των Torrey pines, ενός εξαιρετικά σπάνιου είδους δέντρου που φύεται μόνο στο νησί Σάντα Ρόζα και σε μικρή περιοχή στο Σαν Ντιέγκο. Ωστόσο, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά έφτασε στην περιοχή όπου αναπτύσσονται τα δέντρα.

«Δυστυχώς, η πυρκαγιά έφτασε στην περιοχή των Torrey Pines στην ανατολική πλευρά του νησιού», αναφέρεται στην έκθεση του συμβάντος. «Κατά τις αρχικές εκτιμήσεις, οι πυροσβέστες παρατήρησαν ότι η ένταση της φωτιάς ήταν χαμηλή και το δάσος παραμένει άθικτο. Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, ειδικό συνεργείο θα αξιολογήσει πλήρως την κατάσταση και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες».

Αντίξοες συνθήκες και καταστροφές

Οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι, με ριπές άνω των 30 μιλίων την ώρα, δυσχέραναν τις επιχειρήσεις τη Δευτέρα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τα συνεργεία δημιούργησαν ζώνες προστασίας γύρω από κτίρια στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού και προετοίμασαν τους δρόμους για επιχειρήσεις περιορισμού.

Οι πυροσβέστες εργάστηκαν επίσης για την προστασία του φάρου South Point στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων γνωστοποίησε ότι αναμένονται επιπλέον πυροσβέστες, οχήματα παντός εδάφους, αντλίες και εξοπλισμός, ενώ ειδικά πυροσβεστικά οχήματα θα μεταφερθούν στο νησί μέσα στην εβδομάδα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο δύο ιστορικά κτίσματα – το Johnson’s Lee Equipment Shed και η Wreck Line Camp Cabin – καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το νησί Σάντα Ρόζα βρίσκεται περίπου 26 μίλια από τις ακτές της Καλιφόρνια και φιλοξενεί αρκετά φυτικά είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο.

Πηγή: Daily Mail