Ένας ναυαγοσώστης κατάφερε να σώσει, αν και εκτός υπηρεσίας, πέντε νεαρά άτομα που κινδύνεψαν να πνιγούν σε παραλία των Χανίων.

Ο ναυαγοσώστης ο οποίος βρισκόταν την παραλία της Αγίας Μαρίνας με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, δεν δίστασε στιγμή να επέμβει και να παράσχει τις υπηρεσίες του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τις τελευταίες ημέρες στην παραλία υπάρχει κόκκινη σημαία, καθώς οι καιρικές συνθήκες καθιστούν πολύ επικίνδυνη την κολύμβηση. Όμως αρκετοί, μετά το πέρας του ωραρίου του ναυαγοσώστη αγνοούν τη σημαία και μπαίνουν στη θάλασσα.

Έτσι, το απόγευμα του Σαββάτου 16 Αυγούστου πέντε άτομα παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Αγία Μαρίνα και σήμανε συναγερμός. Τότε, ο ναυαγοσώστης έπεσε στη θάλασσα και έβγαλε άμεσα, αρχικά τρία άτομα και στη συνέχεια άλλους δύο, έναν άνδρα και μια γυναίκα από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί σε απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων από την ακτή και είχαν ήδη αρχίσει να πνίγονται, ενώ οι δυνάμεις τους τούς εγκατέλειπαν.

Στους δύο διασωθέντες που ήταν σε χειρότερη κατάσταση χορηγήθηκε οξυγόνο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, εκτός κινδύνου.