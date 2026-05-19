Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και οι μεταβολές στο παγκόσμιο status quo, βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αφίχθη στην κινεζική πρωτεύουσα το απόγευμα της Τρίτης.

Στην κορυφή της ατζέντας των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς συνεργασίες σε τομείς όπως το εμπόριο, ο στρατός και η οικονομία, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Μόσχας – Πεκίνου.

BREAKING: Russian President Vladimir Putin has landed in Beijing on an official visit to China. 🇷🇺 pic.twitter.com/BVBpstxIFV — Inside the conflict (@InsidConflict) May 19, 2026

Πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει επίσης επαφές με τον πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Λι Τσιάνγκ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πούτιν θα συμμετάσχει στα εγκαίνια διαχρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα ξεναγηθεί σε κοινή έκθεση TASS-Xinhua αφιερωμένη στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και θα συναντηθεί με τον νεαρό Κινέζο μηχανικό Πέι Πάι.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία και η Κίνα είναι στρατηγικοί εταίροι και έχουν συνάψει συμφωνία στρατηγική συμφωνία «χωρίς όρια». Αλλωστε σημερινό δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά σε κινεζικές βάσεις στην Κίνα πριν πολεμήσουν στο μέτωπο στην Ουκρανία.