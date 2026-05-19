Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και οι μεταβολές στο παγκόσμιο status quo, βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αφίχθη στην κινεζική πρωτεύουσα το απόγευμα της Τρίτης.

Στην κορυφή της ατζέντας των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς συνεργασίες σε τομείς όπως το εμπόριο, ο στρατός και η οικονομία, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Μόσχας – Πεκίνου.

Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via Reuters

Πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει επίσης επαφές με τον πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Λι Τσιάνγκ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πούτιν θα συμμετάσχει στα εγκαίνια διαχρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα ξεναγηθεί σε κοινή έκθεση TASS-Xinhua αφιερωμένη στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και θα συναντηθεί με τον νεαρό Κινέζο μηχανικό Πέι Πάι.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία και η Κίνα είναι στρατηγικοί εταίροι και έχουν συνάψει συμφωνία στρατηγική συμφωνία «χωρίς όρια». Αλλωστε σημερινό δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά σε κινεζικές βάσεις στην Κίνα πριν πολεμήσουν στο μέτωπο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι, την προηγούμενη εβδομάδα είχει επισκεφθεί το Πεκινό ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μία επίσκεψη με έντονο διπλωματικό συμβολισμό και αβροφροσύνες αλλά τα ακανθώδη ζητήματα παρέμειναν ανοιχτά, χαρακτηριστικό είναι το ζήτημα της Ταϊβάν και εάν οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν νέες πωλήσεις όπλων 11 δίσ. στην Ταϊπει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ζήτημα της Ταϊβάν και το ενδεχόμενο έγκρισης νέων αμερικανικών πωλήσεων οπλικών συστημάτων ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊπέι. Άλλωστε, το θέμα της Ταϊβάν και ειδικά η πώληση αμερικανικών όπλων προς το νησί θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για το Πεκίνο.

