Από την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 23:59.

Το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης. Ωστόσο, στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, καθώς και σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να φτάσει έως και 30 συνεχόμενες ημέρες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ά.) των ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι είναι:

– εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

– ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή

– άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για τους διαζευγμένους ή έγγαμους, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 και 24.000 ευρώ αντίστοιχα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για τους μονογονείς, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 29.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Κριτήρια επιλογής και ειδικές εξαιρέσεις

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα και αν πρόκειται για πρώτη συμμετοχή ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα. Η διαδικασία πραγματοποιείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εξαιρούνται της μοριοδότησης, εφόσον υπάρχουν επαρκείς θέσεις για όλα τα παιδιά αυτής της κατηγορίας. Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται επίσης από τη διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι εργαζόμενοι ή άνεργοι επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα για το ίδιο έτος.

Διαδικασία για παρόχους

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται με επιταγή διαμονής για τα παιδιά τους, η οποία αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό αριθμό. Πάροχοι του προγράμματος μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα των παιδικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι πάροχοι του προηγούμενου έτους εντάσσονται αυτόματα στο νέο μητρώο, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης υποβάλλονται επίσης αποκλειστικά μέσω gov.gr, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis