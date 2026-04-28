Ιδιαίτερα θετική είναι η ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας ntantades.gov.gr καταγράφηκαν 13.500 επισκέψεις, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, αναδεικνύει την ανάγκη για μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας βρεφών και νηπίων.

Η πλατφόρμα άνοιξε για εγγραφές επιμελητών και επιμελητριών στο Μητρώο, στο πλαίσιο της καθολικής εφαρμογής του προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ntantades.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet, ενώ η αίτηση παραμένει διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης. Πληροφορίες και υποστήριξη παρέχονται και από την τηλεφωνική γραμμή 210 7000360.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας για τις “Νταντάδες της Γειτονιάς” έδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει μια υπαρκτή και πιεστική ανάγκη της κοινωνίας. Οι 13.500 επισκέψεις από την πρώτη κιόλας μέρα επιβεβαιώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών. Οι “Νταντάδες της Γειτονιάς” είναι μια πολιτική που στηρίζει στην πράξη την οικογένεια, διευκολύνει τους γονείς στην καθημερινότητά τους και δημιουργεί ένα ασφαλές, οργανωμένο και ευέλικτο πλαίσιο φροντίδας για τα παιδιά».

Το πρόγραμμα αφορά οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Δίνει τη δυνατότητα εγγραφής όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Έμφαση στην ασφάλεια και την εκπαίδευση

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια και την αξιοπιστία του προγράμματος. Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτούνται λευκό ποινικό μητρώο, τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Όσοι δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό μπορούν να εκπαιδευτούν δωρεάν μέσω του ΕΚΑΒ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, για όσους δεν έχουν τίτλο σπουδών προβλέπεται τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης.

Οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες

Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι. Για όσους εργάζονται μερικώς, είναι φοιτητές ή εγγεγραμμένοι άνεργοι, η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ μηνιαίως.

Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου, διασφαλίζοντας τη νόμιμη και διαφανή λειτουργία του προγράμματος.