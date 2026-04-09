Κατά την περίοδο των πασχαλινών εορτών τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι – κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο για παιδικά ατυχήματα.

Το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» εξέδωσε οδηγίες με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

1. Προσοχή στα πυροτεχνήματα: Εκατοντάδες παιδιά έχουν τραυματιστεί από βεγγαλικά και δυναμιτάκια. Αγοράζουμε μόνο εγκεκριμένα προϊόντα, ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης τους και δεν κατασκευάζουμε αυτοσχέδια. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό επίβλεψη ενηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι η καύση βεγγαλικών επιτρέπεται αποκλειστικά για λόγους ψυχαγωγίας του κοινού κατά τις επίσημες τελετές, πανηγύρεις και εορτές, εξαιρουμένων των εορτών του Αγίου Πάσχα.

2. Πάσχα χωρίς εγκαύματα: Όταν βάφουμε αυγά ή ετοιμάζουμε πασχαλινές λιχουδιές, δεν αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη στην κουζίνα.

3. Προσοχή στη φλόγα της λαμπάδας: Η φλόγα και το λιωμένο κερί μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Αποφεύγουμε λαμπάδες με εύφλεκτα στολίδια και εξηγούμε στα παιδιά πώς να τις κρατούν σωστά. Η επιδερμίδα των παιδιών είναι πιο ευαίσθητη από των ενηλίκων.

4. Ψησταριές και σούβλες: Τα αναμμένα κάρβουνα και τα πυρωμένα σίδερα προκαλούν σοβαρά εγκαύματα. Η προσοχή των ενηλίκων είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του ψησίματος.

Ασφάλεια στο φαγητό και στο σπίτι

5. Τροφική δηλητηρίαση:

• Τα βαμμένα αυγά πρέπει να φυλάσσονται σωστά πριν και μετά τον βρασμό τους.

• Οι σοκολατένιες λιχουδιές να διατηρούνται σε δροσερό και ξηρό μέρος, καθώς αλλοιώνονται εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες.

6. Ασφάλεια στο εξοχικό: Αν μεταβούμε στο εξοχικό, ακόμη και για λίγες ημέρες, ελέγχουμε την ασφάλεια του χώρου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε μπαλκόνια, μπαλκονόπορτες, παράθυρα, σκάλες, πηγάδια και πισίνες.

7. Βόλτες στην εξοχή: Τα παιδιά πρέπει να φορούν κατάλληλα ρούχα και κλειστά παπούτσια για προστασία από έντομα και ερπετά. Εάν ασχοληθούμε με την κηπουρική, κρατάμε φυτοφάρμακα και λιπάσματα μακριά από τα παιδιά.

Μετακινήσεις και δραστηριότητες

8. Ποδήλατο: Κατά τις πασχαλινές εξορμήσεις, τα παιδιά πρέπει να φορούν πάντα κράνος για την αποφυγή τραυματισμών στο κεφάλι.

9. Πρώτα μπάνια: Με την άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινούν και οι βουτιές. Τα μικρά παιδιά χρειάζονται συνεχή επίβλεψη, καθώς λίγα δευτερόλεπτα και ελάχιστα εκατοστά νερού αρκούν για να προκληθεί πνιγμός.

10. Βόλτες και ψώνια: Σε μέρη με πολυκοσμία, κρατάμε τα παιδιά πάντα από το χέρι και από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

11. Μετακινήσεις με αυτοκίνητο: Τα παιδιά φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας και κάθονται στο πίσω κάθισμα. Αν χρειαστεί η προσοχή μας, σταματάμε σε ασφαλές σημείο του δρόμου.

12. Ήρεμες διαδρομές: Για να αποφεύγεται ο αποσυντονισμός του οδηγού, τα παιδιά μπορούν να έχουν μαζί τους ασφαλή παιχνίδια. Είναι σημαντικό να προγραμματίζονται στάσεις ώστε να κινούνται και να ξεκουράζονται, διατηρώντας έτσι ήρεμο κλίμα στο ταξίδι.