Μέχρι το τέλος Μαΐου, ο Δήμος Αθηναίων θα θέσει σε λειτουργία οκτώ νέες και αναβαθμισμένες παιδικές χαρές, ενισχύοντας το δίκτυο ποιοτικών και ασφαλών δημόσιων χώρων παιχνιδιού και αναψυχής για τα παιδιά της πόλης.

Ήδη ο δήμαρχος Χάρης Δούκας έχει εγκαινιάσει τις τρεις πρώτες παιδικές χαρές. Η πρώτη, επιφάνειας 510 τ.μ., βρίσκεται στις οδούς Προμηθέως και Επιδάμνου στα Κάτω Πατήσια. Η δεύτερη, 210 τ.μ., στην πλατεία Καρκαβίτσα στα Άνω Πατήσια και η τρίτη, 145 τ.μ., στην πλατεία Παρθένη στο Πολύγωνο.

Το ερχόμενο Σάββατο (25/4) προγραμματίζονται τα εγκαίνια της παιδικής χαράς στην πλατεία Αττικής, στις οδούς Κύμης και Αριστομένους. Την Κυριακή (26/4) θα ακολουθήσουν δύο ακόμη τελετές εγκαινίων: στις οδούς Ησαΐα Σαλώνων και Αξιού στους Αμπελόκηπους και στις οδούς Αμφιτρίτης και Άλτεως στην Άνω Κυψέλη.

Με τη λειτουργία αυτών των χώρων, ο Δήμος συνεχίζει το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής των οικογενειών και στην ασφάλεια των παιδιών.

«Μια παιδική χαρά κάθε μήνα στις γειτονιές της Αθήνας. Από την αρχή της θητείας μας έχουμε παραδώσει συνολικά 24 παιδικές χαρές, νέες ή πλήρως ανακατασκευασμένες, με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και προσβασιμότητας. Τα παιδιά χαίρονται τις πρώτες τρεις σε Πατήσια και Πολύγωνο, ενώ σύντομα ακολουθούν νέοι χώροι σε Πλατεία Αττικής, Αμπελόκηπους, Κυψέλη, Κολωνό και Νεάπολη», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας: «Είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμα περισσότερα για τους μικρούς μας φίλους».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, Ρωξάνη Μπέη, υπογράμμισε: «Η αναβάθμιση των παιδικών χαρών αποτελεί προτεραιότητά μας, καθώς συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών της πόλης». Όπως σημείωσε, ο Οργανισμός συνεχίζει να επενδύει σε δημόσιους χώρους που είναι ασφαλείς, σύγχρονοι και προσβάσιμοι για όλους.

Ασφάλεια, προσβασιμότητα και σύγχρονος εξοπλισμός

Οι νέες παιδικές χαρές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και αποτελούν αναβαθμισμένους χώρους παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης με καθολική προσβασιμότητα. Είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα παιχνίδια υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, προσφέροντας δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά διαφορετικών ηλικιών.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην ασφάλεια και στην προσβασιμότητα, με την εγκατάσταση ελαστικών δαπέδων απορρόφησης κραδασμών, επαρκή φωτισμό, περιφράξεις και υποδομές που εξασφαλίζουν την άνετη πρόσβαση όλων, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ.

Οι χώροι διαθέτουν καθιστικά για συνοδούς, πράσινο, σημεία σκίασης και βασικές υποδομές εξυπηρέτησης, δημιουργώντας ένα φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον για την καθημερινή χρήση από την τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, όλες οι εγκαταστάσεις έχουν λάβει τη σχετική Βεβαίωση Ελέγχου από τον φορέα πιστοποίησης OCTOCERT, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιχνίδι πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας και αποτρέπει πιθανά ατυχήματα.