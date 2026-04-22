Η Τότεναμ βρίσκεται σε φάση έντονης εσωστρέφειας και προσπαθεί να αντιδράσει όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας, με τη διοίκηση να προχωρά στην αναζήτηση νέου αθλητικού ψυχολόγου μέσω αγγελίας στο Linkedin, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη νοοτροπία και τη σταθερότητα της ομάδας.

Η εικόνα στο γήπεδο αποτυπώνει πλήρως το πρόβλημα, με την ομάδα να χάνει πολύτιμους βαθμούς στις καθυστερήσεις απέναντι στην Μπράιτον και τους παίκτες να καταρρέουν ψυχολογικά, δείχνοντας έντονη απογοήτευση μετά το τελικό σφύριγμα. Στιγμές όπως η αντίδραση του Τσάβι Σίμονς, που έφτασε κοντά στα δάκρυα, αλλά και η απογοήτευση του Κέβιν Ντάνσο, που βρέθηκε εκτεθειμένος στη φάση του γκολ, αποτύπωσαν το κλίμα στο στρατόπεδο των «σπιρουνιών».

Η Τότεναμ παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο 2026 και βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη βαθμολογία, με τη μάχη για την παραμονή να εξελίσσεται σε αγώνα επιβίωσης στις τελευταίες αγωνιστικές.

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι ήρθαν να επιβεβαιώσουν το πρόβλημα, καθώς ο Ιταλός τεχνικός μίλησε ανοιχτά για ζητήματα νοοτροπίας και έλλειψης αυτοπεποίθησης που επηρεάζουν καθοριστικά την απόδοση της ομάδας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αγγελία για τη θέση «Lead Psychologist» της ανδρικής ομάδας που αναρτήθηκε στο Linkedin, έρχεται να δείξει τη στροφή της Τότεναμ προς την ενίσχυση του ψυχολογικού κομματιού, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και σταθερού συνόλου στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: Dailymail