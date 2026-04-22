Την εκτίμηση ότι οι μεγάλες μάχες των επόμενων δεκαετιών θα αφορούν τις θαλάσσιες διαδρομές και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα διατύπωσε ο Steve Bannon, πρώην Επικεφαλής Στρατηγικής στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Ο Bannon μίλησε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, σχολιάζοντας τα «ανοιχτά» γεωπολιτικά, εμπορικά και διπλωματικά μέτωπα του Αμερικανού προέδρου.

Σε διαδικτυακή συζήτηση με τον Matthew Boyle, Επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, ο κ. Bannon αναγνώρισε τον έντονο ανταγωνισμό με την Κίνα για τον έλεγχο των λιμανιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. «Οι Έλληνες είναι υπερδύναμη σ’ αυτό τον τομέα και πιστεύω εκτιμούν πολύ το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το αμερικανικό ναυτικό πάντοτε προστατεύει τη ναυσιπλοΐα.

Αναφερόμενος σε κρίσιμες περιοχές, όπως η Ερυθρά Θάλασσα, η Ανταρκτική, ο Παναμάς, τα Στενά του Ορμούζ και ο Κόλπος του Ομάν, σημείωσε ότι «θα είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση των επόμενων δεκαετιών». Όπως είπε, οι μάχες για τις θαλάσσιες εφοδιαστικές αλυσίδες θα ενταθούν, ενώ «οι Έλληνες θα αποτελέσουν κρίσιμο κομμάτι σ’ αυτό».

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ και η ασφάλεια της Ευρώπης

Αναφορικά με το ΝΑΤΟ, ο Bannon υπενθύμισε ότι είχε ασκήσει κριτική στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας, τονίζοντας πως η ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να προέρχεται από τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη. Ως παράδειγμα έφερε την Ελλάδα και το πρόσφατο περιστατικό με το ιρανικό drone στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η Βρετανία έστειλε μόνο ένα πλοίο στο νησί.

Η οικονομική πολιτική και οι εμπορικοί δασμοί

Για το ζήτημα των εμπορικών δασμών, ο κ. Bannon εξήγησε ότι η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην επαναφορά της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα σε βιομηχανικό ηγεμόνα, κάτι που –κατά την εκτίμησή του– θα ωφελήσει συνολικά τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Bannon, ο πρόεδρος Τραμπ είναι κατά της αποικιοκρατίας και «θέλει τα έθνη να είναι ικανά να συνεργαστούν με βάση τα αμοιβαία συμφέροντά τους». Αντιπαραβάλλοντας την Κίνα, την χαρακτήρισε ως έναν «αρπακτικό καπιταλιστή».

Το όραμα του Αμερικανού προέδρου

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Matthew Boyle τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διστάζει να αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες. «Έχει ένα μεγάλο όραμα και δεν φοβάται να προσπαθήσει, αλλά θα δούμε πού πηγαίνουν τα πράγματα», κατέληξε.