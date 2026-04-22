Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στον αποθέτη Α6 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν βλάβη, προχωρώντας στην αντικατάσταση συρματόσχοινου που συγκρατούσε τμήμα μηχανήματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έσπασε και δεύτερο συρματόσχοινο στήριξης, με αποτέλεσμα να πέσει το μηχάνημα και οι τρεις εργαζόμενοι στο έδαφος.

Οι τραυματίες υπέστησαν κακώσεις στο πρόσωπο και στα χέρια, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Και οι τρεις εργάζονταν σε συνεργείο εργολάβου που παρέχει υπηρεσίες στο Νότιο Πεδίο.

Αντιδράσεις από το συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καταγγέλλει «αδιαφορία, αμέλεια και έλλειψη παρεμβάσεων» από τη διοίκηση, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας έχουν τονιστεί επανειλημμένα χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση.

«Για μία ακόμα φορά θα πούμε “ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα”, όμως δεν θα αφήσουμε τους συναδέλφους στην τύχη μιας ανεύθυνης και αδιάφορης διοίκησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Παράλληλα, ανακοίνωση για το ατύχημα εξέδωσε και το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.

Τα αίτια του περιστατικού ερευνώνται.