Ένας 50χρονος εργαζόμενος νοσηλεύεται με εγκαύματα στο πρόσωπο στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι σε εταιρεία στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας.

Ο άνδρας σταθεροποιήθηκε επί τόπου και στη συνέχεια διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.