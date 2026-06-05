Η Έδεσσα κάνει ένα ακόμη βήμα προς τη σύγχρονη αστική κινητικότητα, επενδύοντας στην οδική ασφάλεια και την προστασία των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ξεκίνησε η εγκατάσταση 11 «έξυπνων» διαβάσεων πεζών σε σχολικές μονάδες του δήμου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τη μετακίνηση των παιδιών και στην ενίσχυση της προσοχής των οδηγών στα σημεία αυξημένης διέλευσης μαθητών. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα σημεία του αστικού και περιαστικού οδικού δικτύου, εξυπηρετώντας σχολεία όλων των βαθμίδων.

Ενδεικτικά, οι νέες διαβάσεις θα τοποθετηθούν στην οδό Γιάννη Ρίτσου, στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Μπιζανίου, στη Λεωφόρο Φιλίππου, στην οδό Αγίου Δημητρίου, στη Λεωφόρο 18ης Οκτωβρίου, καθώς και στην οδό Εγνατίας.

Αυτόνομη λειτουργία με φωτοβολταϊκή ενέργεια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, το σύστημα των «έξυπνων» διαβάσεων θα λειτουργεί αυτόνομα, αξιοποιώντας ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία των διαβάσεων χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό αποτύπωμα του έργου.

Ασφαλέστερες μετακινήσεις για τους μαθητές

Με βάση τον σχεδιασμό του έργου, οι νέες υποδομές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια των μαθητών κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις από και προς τα σχολεία. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί αισθητά ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων στις περιοχές γύρω από τις σχολικές μονάδες, προσφέροντας ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον για παιδιά και γονείς.