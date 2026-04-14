Σε μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στο οδικό δίκτυο.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, η πρόσκληση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και αφορά παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Στόχος των δράσεων είναι η δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού οδικού περιβάλλοντος, με έμφαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα. Οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας μετακίνησης των πολιτών.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια μιας συνολικής στρατηγικής παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο έργο ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερα από 600 σημεία του οδικού δικτύου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η δημόσια δαπάνη της νέας πρόσκλησης ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ, με τις προτάσεις να αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.