Η Περιφέρεια Πελοποννήσου τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας “Red Code“ από σήμερα έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού που προβλέπεται τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Η κινητοποίηση αφορά όχι μόνο την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος του μέτρου είναι η έγκαιρη προετοιμασία των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που ενδέχεται να πλήξουν τις περιοχές αυτές.

Την ίδια ώρα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, δεν πραγματοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30, καθώς και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, αναμένεται να ακυρωθούν και τα βραδινά δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45, εφόσον οι άνεμοι παραμείνουν ισχυροί και επικίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα.

ΕΜΥ: Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, προειδοποιώντας για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η προειδοποίηση συνοδεύεται από πορτοκαλί συναγερμό, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ

«Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, η πρώτη από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026 και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους».

Πιο αναλυτικά:

1. Από την πρώτη διαταραχή (Τετάρτη 11-02-2026 έως Πέμπτη 12-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη.

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτιες περιοχές) την Πέμπτη έως τις πρωινές ώρες.

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και στο νότιο Αιγαίο (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (Πέμπτη απόγευμα έως Παρασκευή 13-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη) από το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι-νοτιοδυτικοί) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί-βορειοδυτικοί), ενώ στο νότιο Αιγαίο (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας