Ιδιαίτερη αναφορά στον τελικό της Eurovision έκανε στην παρέμβασή του κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος τόσο στον Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά την παρουσίαση των τελευταίων κυβερνητικών πρωτοβουλιών στον τομέα από τους αρμόδιους υπουργούς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη που, όπως ανέφερε, αναμένεται να προσφέρουν τα αδελφά κόμματα της Ευρώπης στην υποψηφιότητα του Ακύλα στη Eurovision.

«Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδελφή Κύπρο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία παραδοσιακά εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και φέτος. Η παρουσία σου εδώ, ωστόσο, σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

