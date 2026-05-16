Από σήμερα η Νέα Φιλαδέλφεια έχει φορέσει τα γιορτινά της για ένα διήμερο εορτασμών που θα κορυφωθεί αύριο το βράδυ με τη φιέστα μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκεί όπου θα μπει ο επίλογος σε μία αξέχαστη για την ΑΕΚ σεζόν ενώ παράλληλα θα δοθεί το σύνθημα για την επόμενη που αναμένεται ακόμα πιο απαιτητική και με μία τεράστια πρόκληση μπροστά, αυτή του Champions League.

Δύο από τις λέξεις που μπορούν να χαρακτηρίσουν απόλυτα την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς περιγράφοντας τη διαδρομή της από τα προκριματικά του Ιουλίου μέχρι τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, είναι η πρόοδος και η εξέλιξη.

Εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με τον μήνα, η Ένωση παρουσίαζε βελτίωση η οποία αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και μέσα από τα ντέρμπι κόντρα στους άλλους δύο διεκδικητές. Αρκεί να επαναφέρει κανείς στο μυαλό του όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και την εικόνα των Κιτρινόμαυρων σε αυτά.

Στον πρώτο γύρο η ΑΕΚ έκανε δύο ήττες απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Από τον πρώτο έχασε μέσα στο γήπεδό της με 2-0 έχοντας εικόνα κατάρρευσης στο δεύτερο ημίχρονο ενώ με τους Πειραιώτες δεν εμφανίστηκε ποτέ στην αναμέτρηση.

Ηττήθηκε 2-0… σβηστά, σε μία περίοδο που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Κι όμως, από τον δεύτερο γύρο άρχισε να φαίνεται η αλλαγή. Πρώτα το 1-1 με τον Ολυμπιακό στην «Αγια-Σοφιά» όπου έχασε τη νίκη με πέναλτι σε νεκρό χρόνο.

Ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα όπου έμεινε στο 0-0 έχοντας τις περισσότερες ευκαιρίες του ματς και δοκάρι στις καθυστερήσεις. Ήδη είχε αρχίσει να στέλνει το μήνυμα δείχνοντας στον ανταγωνισμό πως δεν θα τα βγάλει εύκολα πέρα μαζί της. Για να φτάσουμε στα πλέι οφ και τις δύο νίκες που ουσιαστικά της έδωσαν τον τίτλο. Πρώτα το 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», μετά το επιβλητικό 3-0 με τον ΠΑΟΚ.

Στο πρώτο η ΑΕΚ ήταν κυνική, έκανε την πρώτη της ευκαιρία γκολ και διαχειρίστηκε άψογα το ματς. Στο δεύτερο πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση στο πρωτάθλημα διαλύοντας τους Ασπρόμαυρους που γλίτωσαν και από περισσότερα γκολ. Kι όλα αυτά ενώ από όλες τις διακοπές του πρωταθλήματος, είτε για τις Εθνικές ομάδες είτε για Χριστούγεννα και Πάσχα, μόνο σε εκείνη του Νοεμβρίου η Ένωση δεν ήταν πρώτη στη βαθμολογία. Σε όλες τις άλλες ήταν σταθερά στην κορυφή και οδηγούσε την κούρσα. Η ΑΕΚ που θεωρητικά εφέτος βρισκόταν σε μία μεταβατική σεζόν και που στο ξεκίνημα δεν την πίστευε κανείς.