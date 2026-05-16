Σε μια εποχή όπου τα social media διαμορφώνουν ταξιδιωτικές τάσεις, επηρεάζουν προορισμούς και μετατρέπουν απλές προσωπικές εμπειρίες σε παγκόσμιες συζητήσεις, η γνώμη μιας travel influencer μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις πολύ πέρα από το διαδίκτυο. Αυτό ακριβώς συνέβη με την Lexie Limitless, τη νεαρή Αμερικανίδα YouTuber που έγινε γνωστή ως μία από τις νεότερες γυναίκες που κατάφεραν να επισκεφθούν όλες τις χώρες του κόσμου.

Η 21χρονη δημιουργός περιεχομένου, η οποία έχει αποκτήσει εκατομμύρια προβολές μέσα από τα ταξιδιωτικά της βίντεο στο Youtube και τα social media, μίλησε πρόσφατα για τις εμπειρίες της στην Ευρώπη και δεν δίστασε να ξεχωρίσει τέσσερις χώρες που, όπως παραδέχθηκε, «δεν της άφησαν τόσο καλή εντύπωση».

Παρότι η ίδια ξεκαθαρίζει ότι τα ταξίδια είναι απολύτως υποκειμενική εμπειρία, οι δηλώσεις της προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον καθώς προέρχονται από έναν άνθρωπο που έχει δει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι χώρες που την απογοήτευσαν περισσότερο στην Ευρώπη ήταν η Λευκορωσία, η Σλοβακία, η Μολδαβία και η Βουλγαρία.

Η ίδια εξήγησε ότι δεν κατάφερε να συνδεθεί ουσιαστικά με τους συγκεκριμένους προορισμούς, κυρίως λόγω της δυσκολίας να αποκτήσει βαθύτερη επαφή με την τοπική κουλτούρα και τους ανθρώπους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ένιωσε πως έλειπε εκείνη η ανθρώπινη και πολιτισμική σύνδεση που κάνει ένα ταξίδι πραγματικά ξεχωριστό.

Παράλληλα, η Lexie Limitless προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες, υπογραμμίζοντας ότι οι ταξιδιωτικές εμπειρίες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. «Τα μέρη με τα οποία δεν συνδέθηκα εγώ, μπορεί για κάποιον άλλο να είναι τα αγαπημένα του», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι προσωπικές προτιμήσεις, οι συγκυρίες και οι εμπειρίες παίζουν τεράστιο ρόλο στον τρόπο που βιώνει κανείς έναν προορισμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι απέφυγε να κάνει «σκληρές» συγκρίσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας πως η γεωγραφική, ιστορική και πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης καθιστά σχεδόν αδύνατη μια αντικειμενική αξιολόγηση. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι δύσκολα θα επέστρεφε στις τέσσερις αυτές χώρες χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο.

Από την άλλη πλευρά, η νεαρή YouTuber αποκάλυψε και τους αγαπημένους της ευρωπαϊκούς προορισμούς. Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη Σλοβενία, την Βοσνία και ειδικά το Μόσταρ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Τσεχία, εξαιτίας της μεσαιωνικής ομορφιάς του Český Krumlov.

Οι δηλώσεις της αναδεικνύουν και μια ευρύτερη πραγματικότητα γύρω από τον σύγχρονο τουρισμό και το travel influencing. Στην εποχή του Instagram, του TikTok και του YouTube, οι ταξιδιωτικοί προορισμοί δεν αξιολογούνται μόνο με βάση τα αξιοθέατα ή τις υποδομές, αλλά κυρίως μέσα από το συναίσθημα, την εμπειρία και την αίσθηση σύνδεσης που δημιουργούν στον επισκέπτη.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης: ακόμη και κάποιος που έχει ταξιδέψει παντού, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον κόσμο όχι ως λίστα χωρών, αλλά ως προσωπικές εμπειρίες που άλλοτε σε κερδίζουν και άλλοτε όχι.