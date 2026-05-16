Μετά το εντυπωσιακό 4-2 της Άστον Βίλα απέναντι στη Λίβερπουλ, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έκλεψε ξανά την παράσταση… αλλά αυτή τη φορά εκτός γηπέδου.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας πέρασε στιγμές χαλάρωσης με έναν μικρό οπαδό της ομάδας, στήνοντας ένα μικρό «διαγωνισμό» πέναλτι. Στην πρώτη εκτέλεση, ο Μαρτίνες απέκρουσε και πανηγύρισε με τον κλασικό του τρόπο, προκαλώντας γέλια καθώς δεν «χαρίστηκε» ούτε για να χαμογελάσει ένα παιδί.

Στη δεύτερη όμως, ο μικρός πήρε την εκδίκησή του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας τον άνθρωπο που έχει πιάσει πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ… άναυδο.