Γράφτηκαν πολλά για την προσφορά του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Για όσα έδωσε ο Σέρβος προπονητής και πόσο συνέβαλε ώστε να έρθει ο τίτλος του πρωταθλητή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ήταν, όμως, μόνος ο Νίκολιτς. Και ναι μεν έχουν αναφερθεί τα πάντα για την κομβική σε όλη τη διαδρομή παρουσία του Ριμπάλτα, ωστόσο ας επισημανθούν κάποια γεγονότα ακόμη. Όχι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, λοιπόν, έπιασε δουλειά στα Σπάτα τον Οκτώβριο του ’24. Διευθυντής ποδοσφαίρου, ο τίτλος του. Δεν έχει και μεγάλη σημασία – συχνά πυκνά τα στελέχη παίρνουν πηχυαίους τίτλους αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουν πραγματικά. Ο Ριμπάλτα λειτουργούσε χωρίς να φωνάζει και αρκετοί έλεγαν πως «στόμα έχει και μιλιά δεν έχει». Κατέγραφε. Στο μπλοκάκι του μπήκαν τα πάντα. Αγωνιστικά προσόντα των παικτών. Συμπεριφορές όλων. Προοπτικές. Επί μήνες αυτό έκανε – έβλεπε «με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει».

Και όταν το σκάφος έπεσε με τον Αλμέιδα στα βράχια, κατέληξε πως πρέπει να στραφεί στη λύση Νίκολιτς. Δεν είναι μυστικό. Γνώριζε πως ο Σέρβος προπονητής θα φέρει συνεργάτες του. Το δέχθηκε. Όλοι οι προπονητές, άλλωστε, επιλέγουν να στηριχθούν σε τιμ που εμπιστεύονται. Φυλάνε τα νώτα τους για να ειπωθεί διαφορετικά η ιστορία. Ο Ριμπάλτα, όμως, είδε κάτι και σε άλλα άτομα.

Στον Ηλία Κυριακίδη που έγινε άμεσος συνεργάτης του Νίκολιτς κι ας μη γνωρίζονταν προσωπικά. Ανέπτυξαν δε θαυμάσια εποικοδομητική επικοινωνία. Αναβαθμίστηκε σε ρόλο πρώτου γυμναστή από τη β’ ομάδα ο Κώστας Κωνσταντόπουλος. Μεγάλη η βοήθεια και των αναλυτών, του Βασίλη Αρματά και του Κώστα Χαρπίδη. Μια ελληνική παρουσία στα αποδυτήρια της ΑΕΚ και ενώ ήρθε νέος προπονητής, εν προκειμένω από τη Σερβία.

Όλοι αυτοί είχαν την έγκριση του Ριμπάλτα και μολονότι σε ανάλογες περιπτώσεις και μετά το μεθύσι τίτλου οι πάντες γνωρίζουν αποθέωση, είναι απολύτως έγκυρο πως αυτή η συνεργασία στελεχών, η σύνδεση των ομάδων και η εξέλιξη των επαγγελματιών μέσα από διαδικασίες που επέβλεπε ο καταλανός αξιωματούχος του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ, έφεραν αποτέλεσμα.

Τώρα, μένει το επόμενο βήμα. Που ίσως είναι και το πλέον κρίσιμο. Γιατί ο Ριμπάλτα έβαλε στην κοινωνία μας την ατάκα πως «θέλουμε τρεις μεταγραφικές περιόδους». Οι δύο πέρασαν και ίσως ήταν ευκολότερο να χτιστεί κάτι και να βρεθούν τα εξαρτήματα. Τώρα, μένουν οι απαραίτητες πινελιές για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ΑΕΚ.