Η εικόνα είναι σχεδόν παράδοξη. Το παγκόσμιο τένις παράγει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, γεμίζει στάδια, υπογράφει τεράστιες τηλεοπτικές συμφωνίες και μετατρέπει τα Grand Slams σε παγκόσμιο υπερθέαμα. Κι όμως, πίσω από τη βιτρίνα της πολυτέλειας, ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών τενιστών ζει σε μια διαρκή οικονομική ανασφάλεια. Η συζήτηση που έχει ανοίξει πλέον ανοιχτά δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Αφορά κάτι βαθύτερο: τη δομή εξουσίας του παγκόσμιου τένις και το ποιος πραγματικά καρπώνεται την αξία του αθλήματος.

Οι δηλώσεις της Σαμπαλένκα περί πιθανού μποϊκοτάζ είναι το σύμπτωμα μιας συσσωρευμένης έντασης που μεγαλώνει εδώ και χρόνια. Τα Grand Slams αποδίδουν περίπου το 15% των συνολικών τους εσόδων στους παίκτες. Στο ΝΒΑ και στο NFL, το ποσοστό αυτό κινείται κοντά στο 50% μέσω συλλογικών συμβάσεων. Το χάσμα είναι τεράστιο.

Το τένις παρουσιάζεται ως ατομικό άθλημα υπερπολυτέλειας, ενώ στην πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειονότητα των επαγγελματιών αθλητών λειτουργεί ως ένας ακραία άνισος οικονομικός μηχανισμός.

Η διαφορά ανάμεσα στο Νο 80 και στο Νο 100 της παγκόσμιας κατάταξης είναι ενδεικτική. Ο πρώτος εξασφαλίζει είσοδο στα Grand Slams, άρα και σταθερά έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ο δεύτερος μπορεί να βρεθεί ξαφνικά να ταξιδεύει διαρκώς με δικά του έξοδα, να πληρώνει προπονητές, φυσικοθεραπευτές, ξενοδοχεία και αεροπορικά, χωρίς καμία οικονομική ασφάλεια.

Οι κορυφαίοι τενίστες δεν ζητούν πλέον απλώς καλύτερα prize money. Ζητούν αναγνώριση της πραγματικής τους αξίας μέσα στο οικονομικό οικοσύστημα του αθλήματος.

Το πρόβλημα είναι επίσης θεσμικό. Σε αντίθεση με άλλα επαγγελματικά αθλήματα, το τένις δεν διαθέτει πραγματικά ισχυρή και ενιαία ένωση παικτών. Η προσπάθεια του Τζόκοβιτς να δημιουργήσει έναν πιο ισχυρό μηχανισμό εκπροσώπησης ουσιαστικά απέτυχε. Όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική δύναμη, το μόνο όπλο που απομένει είναι η απειλή του μποϊκοτάζ. Θα φτάσουν όμως πραγματικά εκεί; Η ιστορία δείχνει ότι στο τένις δεν υπάρχει η κουλτούρα συλλογικής διαπραγμάτευσης που υπάρχει σε αθλήματα όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, κάτι φαίνεται να αλλάζει. Η νέα γενιά παικτών είναι πιο συνειδητοποιημένη και λιγότερο διατεθειμένη να αποδεχθεί το παραδοσιακό μοντέλο εξουσίας των Grand Slams και των ομοσπονδιών.

Το τένις ίσως βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Για δεκαετίες, οι διοργανωτές λειτουργούσαν σχεδόν ως απόλυτοι κυρίαρχοι του αθλήματος. Τώρα όμως οι παίκτες αρχίζουν να θυμίζουν κάτι πολύ απλό αλλά θεμελιώδες: Χωρίς τους αθλητές, δεν υπάρχει θέαμα. Δεν υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν sponsors. Δεν υπάρχει προϊόν. Και όταν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται συλλογικά, τότε το σύστημα αναγκάζεται – αργά ή γρήγορα – να αλλάξει.