Η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το β’ εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του το Σάββατο κατά την δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από την Ελλάδα έδρασε ως καταλύτης, ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ.

«Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες και να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στην ομιλία του, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι «σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις».

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά που αναφέρει δοκιμάστηκαν στην πράξη πριν λίγους μήνες όταν η Κύπρος βρέθηκε στην ανάγκη να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ για την ασφάλεια των πολιτών της μετά την επίθεση στις βρετανικές βάσεις.

«Χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη ο φίλος Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε αμέσως στέλνοντας στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών της Ελληνικής Αεροπορίας και δυο υπερσύγχρονες φρεγάτες για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση: η μικρή Ελλάδα ήταν από τις πολύ λίγες χώρες στην Ευρώπη που ανταποκρίθηκε όχι μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο αίτημα του Κατάρ, στο αίτημα της Σαουδικής Αραβίας».

Προς Βέμπερ: Η Ελλάδα θα είναι παρούσα

Με αφορμή δε όσα είπε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. αφού τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στο Συνέδριο, τόνισε ότι στις συζητήσεις στην ΕΕ για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που και αυτή στηρίζει την Ελλάδα, η οποία με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΕΛΚ σημείωσε μεταξύ άλλων στη δική του ομιλία πως χάρη στο κόμμα του, «η Ευρώπη εργάζεται για μια πραγματική Αμυντική Ένωση. Πιστεύουμε στο ΝΑΤΟ, πιστεύουμε στη διατλαντική φιλία. Αλλά η συζήτηση για τη Γροιλανδία, όπου αμφισβητήθηκε ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ, μας δείχνει: πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Άρθρο 42.7 για την αμοιβαία αμυντική ρήτρα της ΕΕ. Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση. Και η αντίδραση δεν μπορεί να είναι αυθόρμητη, πρέπει να είναι δομημένη, σαφής και αποφασιστική. Αγαπητέ Κυριάκο, ηγείσαι αυτού του έργου. Ξέρεις: οι Πούτιν αυτού του κόσμου καταλαβαίνουν μόνο μία γλώσσα: την ισχύ. Μόνο μια ισχυρή Ευρώπη θα είναι μια ασφαλής Ευρώπη».

Τέλος ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά που παρίστανται στο συνέδριο της ΝΔ είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και πρόσθεσε ότι «θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι όχι εχθροί, έχουμε κοινούς εχθρούς τα προβλήματα των πολιτών».