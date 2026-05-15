Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, άνοιξε σήμερα (15.05) το απόγευμα το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα, προκειμένου να παρουσιάσει έναν συνολικό πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, συνδέοντας τις δύο θητείες της «γαλάζιας» παράταξης με τον σχεδιασμό για μια τρίτη.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ευχόμενος περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη. O πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή και στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ηγετών της παράταξης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά και τη συνέχεια του πολιτικού χώρου μέσα από τις διαφορετικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας.

Δείτε live το 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας

Πρόγραμμα συνεδρίου

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος ενώ στις 19.25 της Παρσκευής ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου .

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11.30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12.05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.