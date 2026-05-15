Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο, καθώς η φετινή αποτυχημένη πορεία της ομάδας έχει δημιουργήσει έντονη πίεση γύρω από τον Ιταλό τεχνικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, η διοίκηση της Λάτσιο εξετάζει ήδη πιθανούς αντικαταστάτες και ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται εκείνο του Ματίας Αλμέιδα.

❌ C’è sempre più aria di divorzio tra Maurizio #Sarri e Claudio Lotito, con lo strappo che porterà con molta probabilità all’addio a fine stagione 🆕 Secondo il CorSport, sono tre i nomi in casa #Lazio per sostituirlo: Palladino, Almeyda e Conceicao #Calcionews24 pic.twitter.com/ESaJgd89QZ — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) May 15, 2026

Μετά το ντέρμπι απέναντι στη Ρόμα αναμένεται κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Σάρι και τη διοίκηση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν θα συνεχίσει στον πάγκο και τη νέα σεζόν.

Όπως αναφέρει το ιταλικό δημοσίευμα, εκτός από τον Αλμέιδα, στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται επίσης οι Ραφαέλε Παλαντίνο και Σέρτζιο Κονσεϊσάο.