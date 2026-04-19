Ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, ο Ματίας Αλμέιδα βλέπει το όνομά του να βρίσκεται στο επίκεντρο αρκετών μεταγραφικών σεναρίων για τον πάγκο ομάδων.

Ο Αργεντινός τεχνικός αποχώρησε από τον ισπανικό σύλλογο σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκε δημόσια για την εμπειρία του, ασκώντας κριτική στη διοίκηση της ομάδας.

Πλέον, εξετάζει τις επόμενες επιλογές της καριέρας του, με ενδιαφέρον να υπάρχει από συλλόγους στο Μεξικό αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μόντερει έχει καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο, ενώ στο «κάδρο» βρίσκονται επίσης οι Κλούμπ Αμέρικα και Κρού΄ζ Αζούλ.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το σενάριο εμπλοκής της Ίντερ Μαϊάμι, όπου αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, με τον Αλμέιδα να φέρεται ως πιθανός διάδοχος στον πάγκο.

Όπως αναφέρεται, η εμπειρία του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ενώ μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση, προσωρινά καθήκοντα στην ομάδα αναλαμβάνει ο Γκιγιέρμο Όγιος. Το μέλλον του Αλμέιδα παραμένει ανοιχτό, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να αυξάνεται συνεχώς.