Ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη La Liga, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό ατομικό βραβείο στην εντυπωσιακή του καριέρα.

Η διάκρισή του επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του νεαρού αστέρα του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο 19χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα ξεχώρισε στο πρωτάθλημα σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ σε 28 αγώνες.

Η ομάδα του κατέκτησε το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τον Γιαμάλ να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία αυτή.

Με την απόδοσή του, ο Γιαμάλ επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, συνδυάζοντας ταχύτητα, τεχνική και ωριμότητα στο παιχνίδι του.

Ο νεαρός άσος διαδέχθηκε τον Ραφίνια, ο οποίος είχε κατακτήσει το ίδιο βραβείο τη σεζόν 2024-25, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση των παικτών της Μπαρτσελόνα στις κορυφαίες διακρίσεις του ισπανικού πρωταθλήματος.