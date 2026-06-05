Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώθηκε – σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης – ο κεντρικός στόχος της πολιτικής αλλαγής, η οποία, όπως τονίστηκε, περνά αποκλειστικά μέσα από τη νίκη του Κινήματος. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για συνολική στράτευση και διάταξη μάχης.

Όπως επισημάνθηκε, πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Το Κίνημα θα απαντά σε κάθε πρόκληση, ανεξαρτήτως προέλευσης, υπερασπιζόμενο τις θέσεις και τη διαδρομή του.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η συγκρότηση οκτώ κύκλων πολιτικής, με συμμετοχή στελεχών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής και τα κομματικά όργανα.

Στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, η ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμα του Κινήματος σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων, με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου.

Τέλος, στη διάταξη μάχης, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια, στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής κινητοποίησης του Κινήματος.