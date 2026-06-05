Σε τροχιά ε υλοποίησης επανέρχεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 1.000 “έξυπνων” ψηφιακών καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Ο διεθνής διαγωνισμός υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ευρωπαϊκό portal δημοσίων συμβάσεων TED (Tenders Electronic Daily).Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επανεκκίνηση μιας διαδικασίας που είχε ανακοπεί πριν από λίγο καιρό, όταν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού, έπειτα από σειρά προδικαστικών προσφυγών που είχαν κατατεθεί από εταιρείες και κοινοπραξίες του κλάδου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 88 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.

Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην αγορά (είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 19 εταιρειών), ωστόσο προσέκρουσε σε νομικές και τεχνικές ενστάσεις που αφορούσαν κυρίως εξειδικευμένες απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών.

Οι προσφυγές οδήγησαν τελικά το υπουργείο στην απόφαση να ακυρώσει τον διαγωνισμό πριν από τη φάση υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, προκειμένου να επανεξετάσει τους όρους και να περιορίσει τον κίνδυνο νέων καθυστερήσεων.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το νέο διαγωνισμό, προβλέπει την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για διάστημα 5 χρόνων, περίπου 1.000 καμερών με στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης, σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας του αστικού οδικού δικτύου της Αθήνας.

Μεταξύ άλλων, οι κάμερες θα είναι σε θέση να καταγράφουν σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως: υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων, μη χρήση ζώνης και κράνους, ομιλία στο κινητό κατά την οδήγηση, κατάληψη των λωρίδων έκτακτης ανάγκης και άλλες επικίνδυνες κυκλοφοριακές παραβάσεις, που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.