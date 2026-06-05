Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έκανε διερευνητική επαφή για τον Φερεϊρίνια, εξετάζοντας την περίπτωσή του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό, οι «πράσινοι» έψαξαν τα δεδομένα για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Σάο Πάολο, έχοντας στο μυαλό τους ένα πιθανό deal με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Η στάση της βραζιλιάνικης ομάδας, πάντως, φαίνεται πως είναι διαφορετική. Η διοίκηση της Σάο Πάολο δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, διατεθειμένη να συζητήσει δανεισμό του παίκτη και συζητά μόνο το ενδεχόμενο κανονικής μεταγραφής.